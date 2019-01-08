Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

53 dakika önce

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü, il genelindeki tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:33 Kaynak: AA

Çarşamba İlçesi, Yozgat, Güncel
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