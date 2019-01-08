Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli
53 dakika önce
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Yozgat
'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba
günü, il genelindeki tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:33 Kaynak: AA
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