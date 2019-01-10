Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

43 dakika önce

Yozgat'ın Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Yozgat'ın Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle Yenifakılı ilçesinin tamamında, Boğazlıyan ilçesinde ise taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:28 Kaynak: AA

Boğazlıyan, Yenifakılı, Yozgat, Güncel
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