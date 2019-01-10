Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli
43 dakika önce
Yozgat'ın Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Yozgat
'ın Yenifakılı
ve Boğazlıyan
ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle Yenifakılı ilçesinin tamamında, Boğazlıyan ilçesinde ise taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:28 Kaynak: AA
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