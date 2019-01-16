Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli
2 saat önce
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.
Yozgat
'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi kurumlarında 17 Ocak Perşembe günü de eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:19 Kaynak: İHA
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