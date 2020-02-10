Yozgat'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Yozgat'ta eğitime kar engeli

28 dakika önce

Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.


Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı
Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 01:48:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]