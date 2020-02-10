Yozgat'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Yozgat'ta eğitime kar engeli
28 dakika önce
Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:20 Kaynak: AA
Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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