Yozgat Valisi Ziya Polat, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 17 Şubat Çarşamba 1 gün süreyle ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

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