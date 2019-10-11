Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Yozgat'ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

51 dakika önce

Yozgat'ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındıYOZGAT - Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

YOZGAT - Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kadışehri ilçesinde yaşayan 2 kişi, Suriye'deki terör grupları El Nusra ve Heyet-İ Tahrir El Şam ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu C.E. ve İ.C. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yozgat'ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Kadışehri, El Nusra, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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