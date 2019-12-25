Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı - Son Dakika

Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı

6 saat önce

Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat'ta, Aralık ayında erik ağacı çiçek açtı.

Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı, System.String[]

Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat'ta, Aralık ayında erik ağacı çiçek açtı.


Yurt genelinde sıcaklıklar düştü. Bazı yerlerde kar var. Ancak Yozgat'ta bahar devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince ağaçlarda sıcak havadan nasibini aldı. Yalancı bahara aldanan erik ağacı çiçek açtı. Yozgat merkeze bağlı Köseyusuflu köyü mevkiinde Osman İçme isimli vatandaşın bahçesinde bulunan erik ağacının mevsimini şaşırıp çiçek açması şaşkınlığa neden oldu.


Bahçesinde erik ağcının çiçek açmasını gören Osman İçme "Rabbimizin bir hikmeti. Kar kış olması gerekirken ağaçlar mevsimini şaşırdı ve çiçek açtı. Sabah kalktım hayret ettim. Bugün 25 Aralık kar kış fırtına tipi olması gerekirken ağaçlar çiçek açmış hayret ettik şaşırdık. Baharın açması gerekirdi. Bu yıl çok güzel çiçek açtı ve güzel meyvesini aldık erik ağacının ama bu sefer erken açtı. Mevsimini şaşıran erik ağacı bizi de şaşırttığını" söyledi. - YOZGAT

Aralık, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın
2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

Son Dakika Haberleri
18:11 AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması - Son Dakika
18:10 Sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
18:10 Günün Özeti - Son Dakika
18:10 Seyir halindeyken halk otobüsünün kırılan kapısından düştü - Son Dakika
18:10 Şule Çet'i öldürüp intihar süsü vermiş - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:12:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]