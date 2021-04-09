Yozgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yozgat Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri illerinde eş zamanlı olarak "Kuruluş 176" adlı uyuşturucu operasyonun düzenlendi. Operasyonlarda 23 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalardan 3,75 gram macun esrar, 42,33 gram esrar, 16, 22 gram metamfetamin ve 2,75 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YOZGAT