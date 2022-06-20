Yozgat'ta eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu

Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki eski cezaevi binası, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteklediği "Şefaatli Kazı ORAN ile Yetişiyor Projesi" kapsamında tarımsal üretim merkezine dönüştürüldü.

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kaz yetiştiriciliğiyle ilgili ciddi bir talep olduğunu söyledi.

Geleneksel kaz yetiştiriciliğini daha nitelikli hale getirmek ve ihtiyaç sahiplerini üretime dahil ederek gelir sağlamalarını amaçladıklarını anlatan Günlü, "Geliştirdiğimiz projede, 66 vatandaşımıza üniversitemizin desteği ile eğitim verdik. Eğitim alan vatandaşlarımıza da 50'şer civciv dağıttık ve bir yıl boyunca takip ettik." dedi.

Günlü, geçen yıl dağıtılan civcivlerin büyüdüğünü ve bu yıl yumurta vermeye başladığını belirterek, "Bir kaz 30 yumurta verebiliyor. Vatandaşımız o yumurtaları bize getiriyor, biz kuluçka makinesine koyuyoruz. Çıkan civcivlerin 20'sini geri veriyoruz. Kalanları 50'ye tamamlayarak başka bir ihtiyaç sahibi vatandaşımıza vererek kaz üretimine dahil ediyoruz. İlçemizdeki kaz üretimini senelik 8 binden 25 bine çıkardık. Önümüzdeki sene 100 bin kaz üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yumurta boyama ve örgü oyuncak üretimi yapılıyor

Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurduklarını da anlatan Günlü, "Tarımsal üretim merkezimizde ayrıca Halk Eğitim Merkezi desteği ile kaz yumurtası boyama ve örgü kaz oyuncak üretimi yapıyoruz. Tesise giren her ürün değerlendiriliyor. Civciv çıkmayan boş yumurtaları işleyerek süs eşyası olarak değerlendiriyoruz. Kursiyerlerimizin ürettiklerini kooperatifimiz aracılıyla satarak onlara ek bir gelir sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Amigurumi oyuncak kaz yapımı kursuna katılan Hatice Şahingöz de yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahingöz, "Kaymakamlığımızın açmış olduğu doğal organik iplerle amigurumi kaz örüyoruz. Daha önce evde oturuyorduk. Bize iş imkanı oldu. Kooperatifin açılmasıyla çalışmaya başladık. Benim gibi kadınlara iş imkanı sağladığı için de kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum". ifadelerini kullandı.