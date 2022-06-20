Yozgat'ta eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu

20.06.2022 14:14
Yozgat'ta eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu

Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki eski cezaevi binası, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteklediği "Şefaatli Kazı ORAN ile Yetişiyor Projesi" kapsamında tarımsal üretim merkezine dönüştürüldü.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki eski cezaevi binası, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteklediği "Şefaatli Kazı ORAN ile Yetişiyor Projesi" kapsamında tarımsal üretim merkezine dönüştürüldü.

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kaz yetiştiriciliğiyle ilgili ciddi bir talep olduğunu söyledi.

Geleneksel kaz yetiştiriciliğini daha nitelikli hale getirmek ve ihtiyaç sahiplerini üretime dahil ederek gelir sağlamalarını amaçladıklarını anlatan Günlü, "Geliştirdiğimiz projede, 66 vatandaşımıza üniversitemizin desteği ile eğitim verdik. Eğitim alan vatandaşlarımıza da 50'şer civciv dağıttık ve bir yıl boyunca takip ettik." dedi.

Günlü, geçen yıl dağıtılan civcivlerin büyüdüğünü ve bu yıl yumurta vermeye başladığını belirterek, "Bir kaz 30 yumurta verebiliyor. Vatandaşımız o yumurtaları bize getiriyor, biz kuluçka makinesine koyuyoruz. Çıkan civcivlerin 20'sini geri veriyoruz. Kalanları 50'ye tamamlayarak başka bir ihtiyaç sahibi vatandaşımıza vererek kaz üretimine dahil ediyoruz. İlçemizdeki kaz üretimini senelik 8 binden 25 bine çıkardık. Önümüzdeki sene 100 bin kaz üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yumurta boyama ve örgü oyuncak üretimi yapılıyor

Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurduklarını da anlatan Günlü, "Tarımsal üretim merkezimizde ayrıca Halk Eğitim Merkezi desteği ile kaz yumurtası boyama ve örgü kaz oyuncak üretimi yapıyoruz. Tesise giren her ürün değerlendiriliyor. Civciv çıkmayan boş yumurtaları işleyerek süs eşyası olarak değerlendiriyoruz. Kursiyerlerimizin ürettiklerini kooperatifimiz aracılıyla satarak onlara ek bir gelir sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Amigurumi oyuncak kaz yapımı kursuna katılan Hatice Şahingöz de yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahingöz, "Kaymakamlığımızın açmış olduğu doğal organik iplerle amigurumi kaz örüyoruz. Daha önce evde oturuyorduk. Bize iş imkanı oldu. Kooperatifin açılmasıyla çalışmaya başladık. Benim gibi kadınlara iş imkanı sağladığı için de kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum". ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı Sorgun'da 16 bin 66 öğrenci karne aldı Sorgun'da 16 bin 66 öğrenci karne aldı
Kaynak: AA

Şefaatli, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:05 15. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte oyuncu Yonca Türkman'dan geriye kalan mutlu görüntüler
14:03 Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
13:55 Şiddet gören kadın kapıyı kilitledi, dışarıda kalan eşi "Karım evde mahsur kaldı" diyerek ihbarda bulundu!
13:48 TEM otoyoluna konteyner düştü! Sürücülerin dikkati facianın önüne geçti
13:41 300 milyonluk vurgun! Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı
13:39 Başkan Çebi'den kritik açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni golcüsü netleşti
12:54 Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten aşk tatili! Çift, Bodrum'da birbirini öpücüklere boğarken objektiflere takıldı
12:51 550 bin bakaya ve asker kaçağı için hazırlanan bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
12:25 Mezarlıktaki sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy: Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim, mezar yerim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 14:17:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement