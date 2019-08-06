Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta eski koca dehşeti...Önce eski eşini sonra kendini vurdu
Son Dakika Yerel Haber

Yozgat'ta eski koca dehşeti...Önce eski eşini sonra kendini vurdu

1 saat önce

Yozgat'ta eski koca dehşeti.

Yozgat'ta eski koca dehşeti...Önce eski eşini sonra kendini vurdu
-Olay yerine gelen yakınlar sinir krizi geçirdi
YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde boşandığı eşini evinin önünde vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay bugün saat: 10.00 sıralarından Sorgun Karşıyaka Mahallesi sebze hali yakınlarında meydana geldi. Olayda, K.T. (45), isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi, N.T.'ninevinin önüne geldi. K.T. işe gitmek için evden çıkan N.T.'yi görünce yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Kurşunun isabet ettiği N.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan vatandaşların olay yerine geldiğini gören K.T. olay yerinden kaçıp, Ahmet Uslu Dutluk Parkına giderek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri her 2 şahsında öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sorgun, Yozgat, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce eski eşini sonra kendini vurdu
Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı Katil zanlısı sapık çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta eski koca dehşeti...Önce eski eşini sonra kendini vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]