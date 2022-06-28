Bazı vatandaşlar ise dondurma şemsiyesi ile yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yozgat- Kayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkiinde mazgalların tıkaması sonucu yolda su birikintisi meydana geldi. Trafikte aksamalar yaşanırken sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ise arızalandığı görüldü.

Kaynak: İHA

Yozgat, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

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