Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı

28.06.2022 21:11

Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yozgat- Kayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkiinde mazgalların tıkaması sonucu yolda su birikintisi meydana geldi. Trafikte aksamalar yaşanırken sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ise arızalandığı görüldü.

Yozgat Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları temizledi. Yoldaki suyun tahliye edilmesiyle trafik akışı da normale döndü.

Bazı vatandaşlar ise dondurma şemsiyesi ile yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

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Kaynak: İHA

Yozgat, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

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