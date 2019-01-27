Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Ev Yapımı Reçellere İlgi Arttı

Yozgat'ta Ev Yapımı Reçellere İlgi Arttı

1 saat önce

Yozgat'ta kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve tamamen doğal ürünlerden yapılan ev yapımı kivi, nar, portakal ve süt reçeline vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yozgat'ta Ev Yapımı Reçellere İlgi Arttı, System.String[]
Yozgat'ta kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve tamamen doğal ürünlerden yapılan ev yapımı kivi, nar, portakal ve süt reçeline vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yozgat'ta kısa bir süre önce kiraladığı iş yerinde ev yapımı reçel yapıp satan Yunus Emre Gülbahçe, farklı tarif ve reçel çeşitlerini Yozgatlı vatandaşların damak tadına sunuyor. Özellikle ev yapımı ve kooperatif ürünler kullanılarak yapılan kivi, nar, ayva ve süt reçeli vatandaşların ilgisini de çekiyor.

Tamamen doğal ürünler kullanarak evde yaptığı reçelleri müşterilerinin beğenisine sunun Gülbahçe, "Şu an da rafımda portakal kabuğu, kivi, ayva, nar ve Antalya'nın meşhur süt reçeli olmak üzere 5 çeşit ev yapımı reçel var. Ayrıca kahvaltılık göçmen sosumuz var. İnşallah kısa zaman sonra bu ürün gurubu içerisine ev yapımı fındık ezmesi, nar ekşisi, fıstık ezmesi acuka gibi ürünler yapacağız. Bunların yanı sıra diğer ürünlerimizin tamamı tamamen doğal üretim yöntemleriyle hazırlandı ve kooperatif ürünleridir" dedi.

İlerleyen zamanlarda kendisine ait bir atölye kurarak bu işi markalaştıracağını da söyleyen Gülbahçe, "Şu an reçelleri kendim evde yapıyorum. Kısa bir süre sonra bir atölye kurup bu işi 'Çamlık' marka adı altında Yozgat'ın ilk sos, reçel ve kahvaltılık ürünler markasını kuracağım. Farklı tatları merak edenlerin uğrak noktası olmak istiyorum. Müşteriler tarafından özellikle süt, nar ve kivi reçelleri dikkat çekiyor. Fiyatları da gayet makul tuttuk, ürünlerimiz 400-500 gram kavanozlar içerisinde ve 10 TL'ye satış yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Gülbahçe ayrıca Muğla'nın Datça ilçesinden getirilen doğal çam ve kekik balının da bulunduğunu aktararak Yozgatlı vatandaşlarla bu ürünleri tanıtmak istediklerini söyledi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

Antalya, Yozgat, Güncel
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