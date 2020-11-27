Son dakika haberi: Evin içinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Evin içinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
27.11.2020 10:16
Son dakika habere göre Evin içinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Evin içinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde bir evin içerisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratını alarak belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 metre genişliğinde ve 12 metre derinlikte kaçak kazı yapan M.S., O.Y., H.Y., B.B. ve M.M.T. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi eser ve kazıda kullanılan çeşitli aletlere de el koydu.
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