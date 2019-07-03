Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta fabrikanın ortakları arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2)
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Yozgat'ta fabrikanın ortakları arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2)

49 dakika önce

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİYozgat'ın Yerköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikada çıkan silahlı kavgada ölü sayısı, 2'ye çıktı.

Yozgat'ta fabrikanın ortakları arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikada çıkan silahlı kavgada ölü sayısı, 2'ye çıktı. Yaralılardan Hasan Y., kaldırıldığı Yerköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanede 3 yaralının tedavisinin ise sürdürüldüğü belirtildi. 


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:35 Kaynak: DHA
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