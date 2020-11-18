Yozgat'ta farklı dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Şefaatli ilçesinde İ.İ. ve S.İ'nin elinde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin

Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı

Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek