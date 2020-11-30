Yozgat'ta farklı dönemlere ait 39 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

- Yozgat'ta farklı dönemlere ait 39 tarihi eser ele geçirildi

YOZGAT - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 39 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir dinlenme tesisinde içerisinde tarihi eser olduğu ihbarını aldığı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada değişik dönemlere ait olduğu belirlenen 19 gözyaşı şişesi, 6 adet çömlek, 2 adet sikke, 1 mühür, 1 adet öküz heykeli, 1adet şamdan ve altlığı, 4 adet balta, 3 adet metal ok ucu ve bir adet figür olmak üzere 39 parça tarihi eseri ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla S.Y., M.İ. ve U.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.