Yozgat'ta bariyerlere çarpan araçtaki anne ve baba öldü, 2 çocuk yaralandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve baba hayatını kaybetti, iki çocuk ağır yaralandı.
Mehmet A. (44) yönetimindeki 66 HB 605 plakalı hafif ticari araç, D-200 kara yolu Akdağmadeni ilçesi Şahanderesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ve eşi Sevim A. olay yerinde hayatını kaybetti, çiftin çocukları M.A. (11) ve M.K.A. (3) ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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