Yozgat'ta FETÖ firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama emri bulunan M.T'nin Sorgun ilçesinde ikamet ettiği ve dolmuş şoförlüğü yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evinin önünde yakalanan M.T, cezaevine teslim edildi.