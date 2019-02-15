Yozgat'ta Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama
1 saat önce
Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 komiser yardımcısından 5'i tutuklandı.
Ankara
merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Yozgat
'ta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 komiser yardımcısından 5'i tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince "FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumu zararına nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan 9 meslekten ihraç komiser yardımcısının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.D., İ.G., M.S.Y., M.D. ve A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. U.Y., M.Y., İ.A. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:32 Kaynak: İHA
İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı
Sahibinin Terk Ettiği Köpek Dolmuş Durağından Ayrılmıyor
Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı
Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı