Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Sorgun'da dolmuş şoförlüğü yaptığı öğrenilen hükümlü M.T., işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan M.T., Yozgat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla ikamet ettiği Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

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