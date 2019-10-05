Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta firari hükümlü sahte kimlikle çalışırken yakalandı
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Yozgat'ta firari hükümlü sahte kimlikle çalışırken yakalandı

7 dakika önce

Malatya'da aranan firari hükümlü, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir iş yerinde sahte kimlikle çalışırken gözaltına alındı.

Yozgat'ta firari hükümlü sahte kimlikle çalışırken yakalandı, System.String[]

Malatya'da aranan firari hükümlü, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir iş yerinde sahte kimlikle çalışırken gözaltına alındı.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, ilçede faaliyet gösteren bir işletmede sahte kimlik beyan ederek çalışan M.K. (32) hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğunu ve çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.

İş yerinde gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan hükümlü hakkında "silahlı yağma" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının ve 7 ayrı suçtan aramasının bulunduğu öğrenildi.

Sarıkaya, Malatya, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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