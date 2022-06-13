Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında yakalama emri verilen D.Ç.'yi yapılan operasyonla gözaltına aldı. Hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 29 yıl 73 ay 39 gün hapis cezası bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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