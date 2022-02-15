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Yozgat'ta fırınlar denetlendi - Son Dakika

Yozgat'ta fırınlar denetlendi

15.02.2022 14:15
Yozgat'ta fırınlar denetlendi

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri üreten işletmelerde gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri üreten işletmelerde gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Ebubekir Karatepe, AA muhabirine, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri için fırınlarda denetim yaptıklarını söyledi.

Karatepe, fırın denetimlerinde özellikle gramaj ve hijyen kurallarının kontrol edildiğini ifade ederek, "Zabıta ve gıda mühendisinden oluşan ekiplerimiz bugün şehrin birçok noktasında faaliyet gösteren ekmek fırınlarında denetim yaptı. Eksiklik bulunan işletmeleri eksiklerini gidermeleri konusunda uyarıda bulunduk. Eksik olmayan işletmecilerimize de teşekkür ettik." dedi.

Bakkal, market ve pastanelerde de denetimlerin sürdüğünü aktaran Karatepe, "Bakkal ve marketlerde özellikle tarihi geçmiş ürünleri kontrol ediyoruz. Yine pastane gibi unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmelerimizde de hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Amacımız, insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak ve halk sağlığını korumak. Bu nedenle denetimlerimiz aralıksız devam edecek." diye konuştu.

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Yozgat Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta fırınlar denetlendi - Son Dakika


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