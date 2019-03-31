Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Fırtına Çatıları Uçurdu

Yozgat'ta Fırtına Çatıları Uçurdu

2 saat önce

YOZGAT'ta etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, reklam tabelaları devrildi.

Yozgat'ta Fırtına Çatıları Uçurdu, System.String[]
YOZGAT'ta etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, reklam tabelaları devrildi.

Kentte, saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, bazı binaların çatılarını uçurdu. Çapanoğlu Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın çatısı fırtınaya dayanamayıp, bir bölümü uçtu. Apartman sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Bina sakinlerinden Tuğra Filik, "Binanın çatısının bir bölümü uçtu. Sevindirici olan kısım, can kaybının olmaması" dedi.

Kentte reklam tabelaları ve levhaları da devrildi. Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çevresindeki reklam tabelalarının yanı sıra trafik levhaları da hasar gördü. Girişteki trafik levhalarının devrilmesi nedeniyle, hastanenin araç giriş bölümü güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:44 Kaynak: DHA

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