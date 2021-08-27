Yozgat'ta fuar alanına kurulan aşı standı ilgi görüyor - Son Dakika

Yozgat'ta düzenlenen 11. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşı standı ilgi görüyor.

Fuarı gezen vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan aşı noktasında da Kovid-19 aşılarını yaptırabiliyor.

Aşı olan vatandaşlardan İhsan Canpolat, AA muhabirine, fuarı gezmeye geldiğini belirterek, "Aşımı yaptırmaya fırsatım olmamıştı. Burada da aşı yapıldığını görünce aşımı yaptırdım." dedi.

Yasemin Yorulmaz da fuar alanında çalıştığını belirterek, "Aşımı yaptırmamıştım, fuarda da aşı noktasını görünce aşımı yaptırdım. Daha önce korkuyordum, korkacak bir şey yokmuş. Bütün genç arkadaşlar da gelsin aşılarını yaptırsın." diye konuştu.