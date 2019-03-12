Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Futsal Turnuvası

Yozgat'ta Futsal Turnuvası

1 saat önce

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal turnuvası tamamlandı.

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Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal turnuvası tamamlandı.


Sorgun Spor Salonu'nda yapılan final karşılaşmasında Sorgun Mehmet Akif Ersoy ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nu 4-1 yenerek şampiyon oldu.

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Levent Tunçer, Yozgat birincisi ve ikincisinin Sorgun'dan çıkmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Bir hafta süren turnuvaya Yozgat merkezden 5, Sorgun'dan 5, Kadışehri'nden 4, Sarıkaya'dan 6, Saraykent'ten 2 takım olmak üzere toplam 22 takım katıldı. Bölge müsabakalarında ilimizi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu temsil edecek. Her iki takımımıza da başarılar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:02 Kaynak: AA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yozgat, Güncel
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