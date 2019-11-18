Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta gazeteciler, Albay Mengi'yi ziyaret etti
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Yozgat'ta gazeteciler, Albay Mengi'yi ziyaret etti

6 saat önce

Yozgat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ekrem Mengi, Yozgat'ın asayiş yönünden huzurlu bir şehir olduğunu söyledi.

Yozgat'ta gazeteciler, Albay Mengi'yi ziyaret etti, System.String[]

Yozgat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ekrem Mengi, Yozgat'ın asayiş yönünden huzurlu bir şehir olduğunu söyledi.

Yozgat'ta görev yapan gazeteciler, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mengi'yi makamında ziyaret etti.

Gazetecilerle sohbet eden Mengi, Yozgat'ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yozgat'ın coğrafi konumu itibariyle geniş bir alana sahip olduğunu, il merkeziyle birlikte 14 ilçesi bulunduğunu aktaran Mengi, şöyle konuştu:

"Yozgat, nüfusa oranla vatanımızın bölünmez bütünlüğü için en fazla şehit veren illerin başında gelmektedir. Bu kapsamda burada görev yapıyor olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. İlimiz, asayiş yönünden huzurlu bir kenttir. Zaman zaman ufak çaplı hırsızlık olayları olsa da ekiplerimiz kısa sürede failleri yakalayarak olayları aydınlığa kavuşturmayı başarmaktadır. Bu tür olayların aydınlatılması sonrası Valiliğimiz kanalıyla verilen bilgi, gazetelerde haberlerde yer vererek kamuoyunu bilgilendiriliyor."

Mengi, ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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