Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika

Yozgat'ta 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Ziya Polat, Valilikte düzenlenen törende, Türk milletinin ülkesiyle beraber ilelebet payidar olmasını şehit ve gazilere borçlu olduğunu söyledi.

Polat, bu vatan için, bu millet için herkesin bir şeyler yaptığını veya yapmaya da devam edeceğini belirterek, "Ama sizler bu vatan için, bu millet için bedeninizin birer parçasını feda ettiniz. Bunun karşılığı hiçbir şeyle ödenemez. Milletimizin gönlü ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin her kurumunun ve her kademesinin kapılarının daima sizlere sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, vatan ve millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş evlatlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Vali Polat, 21 Şubat 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Alpaslan Gürün ve 20 Mart 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Emirhan Gazi Altan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.