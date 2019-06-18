Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta gelinciklerin görsel şöleni
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Yozgat'ta gelinciklerin görsel şöleni

1 saat önce

Birçok bölgede kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Yozgat'ta da kızıl ve kırmızı görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.

Yozgat'ta gelinciklerin görsel şöleni, System.String[]
Birçok bölgede kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Yozgat'ta da kızıl ve kırmızı görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.

İç Anadolu Bölgesinde ilkbahar mevsiminde daha çok dağlık bölgelerde yetişen, yaklaşık 2 ay gibi bir süre kıpkırmızı görüntüsüyle doğayı süsleyen gelincikler, Yozgat'ta da görsel şölen sunuyor. Kent merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Spor Vadisinde 4 dönümlük bir alanda açan, ince dallı narin yapraklarıyla dikkat çeken gelincik çiçekleri keşfedilmeyi bekliyor. Spor Vadisindeki gelincik tarlasını keşfeden bazı vatandaşlar, çektikleri görselleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşırken fotoğraf tutkunları da en iyi kareyi yakalayabilmek için çalışıyor.

Eşsiz doğa manzarasını fotoğraflamak ve en iyi kareyi yakalamaya çalışan Alpaslan Demir, "Bu bölgede gelincik çiçekleri ilk defa çıktı. Biz de bu doğa harikasını fotoğraflamak için geldik. Güzel görüntüler ortaya çıktı, Yozgat halkını buraya davet ediyorum" dedi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
İç Anadolu, Yozgat, Güncel
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