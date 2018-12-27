Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Gölet Buz Tuttu

Yozgat'ta Gölet Buz Tuttu

1 saat önce

YOZGAT'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte kentte buz sarkıtları oluştu, içme suyu göletleri dondu.

Yozgat'ta Gölet Buz Tuttu, System.String[]
YOZGAT'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte kentte buz sarkıtları oluştu, içme suyu göletleri dondu.

Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece ölçüldü. Soğuk hava ile birlikte yol kenarlarındaki yamaçlarda buz sarkıtları oluştu.  Çamlık Milli Parkı içerisinde bulunan içme suyu göleti dondu. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşlar, su sayaçları ve tesisatlarının donma ihtimaline karşı uyarıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için yapılan çalışmalar ise devam ediyor. - Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:58 Kaynak: DHA

Sabah, Kar, Yozgat, Güncel
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