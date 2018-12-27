Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Göletler Dondu, Yamaçlarda Sarkıtlar Oluştu

Yozgat'ta Göletler Dondu, Yamaçlarda Sarkıtlar Oluştu

52 dakika önce

Yozgat'ta göletler dondu, yamaçlarda sarkıtlar oluştuYOZGAT - Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Yozgat'ta Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu, bazı kayalıklarda ise sarkıtlar oluştu.

Yozgat'ta göletler dondu, yamaçlarda sarkıtlar oluştu

YOZGAT - Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Yozgat'ta Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu, bazı kayalıklarda ise sarkıtlar oluştu.
Yozgat'ta hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonucu Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda bulunan Cevdet Dündar Gölet'i ve çeşmeler buz tuttu. Yol kenarındaki kayalıkların yamaçlarından akan suların oluşturduğu buz sarkıtları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yozgat'ta gündüz hava sıcaklığı ise eksi 5 derecelerde ölçüldü.
Kayalıkların yamaçlarında oluşan sarkıtları fotoğraflamak için geldiğini söyleyen Murat Karatekin isimli vatandaş yaptığı açıklamada "Kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi derecelere düştü, böyle olunca da birçok yer dondu. Göletler dondu, dağlarda sarkıtlar oluştu. Biz de bu manzarayı görmeye geldik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:06 Kaynak: İHA

Yozgat, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fevzi Tuncay, Muğlaspor'da Kaleci Antrenörlüğü Görevine Getirildi Potanın Perilerinin Yeni Hocası Ceyhun Yıldızoğlu Oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun 90 Dakika Sahada Kaldığı Maçta Milan, Frosinone ile Berabere Kaldı Colin Kazım Richards, Meksika Ekibi Rojos de Veracruz'a Transfer Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 13:58:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Göletler Dondu, Yamaçlarda Sarkıtlar Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]