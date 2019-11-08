Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta görülen Sedanur Güzel davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi
Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta görülen Sedanur Güzel davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Yozgat'ta görülen Sedanur Güzel davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

7 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı Köyü'nde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındakiSedanur Güzel'e cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yozgat'ta görülen Sedanur Güzel davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı Köyü'nde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki


Sedanur Güzel'e cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. duruşmaya, sanıklar E.B. ve H.U. tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair raporun alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen tutuklu sanıklardan A.B. ise duruşmaya katılmadı.


Duruşmaya Kağızman Ağır Ceza Mahmekesinden SEGBİS ile katılan tanıklar Suat A., Mehmet A. ve Temel A. dinlendi. Suat A. olayın ikinci günü sanıklardan Ertan B. ve Ahmet B.'nin çalıştıkları baraj şantiye inşa alanına geldiklerini söyledi. Aksu,"Ertan ve Ahmet, Paslı köyü yakınlarındaki baraj inşaat şantiyesine geldiler. 'Kaybolan Sedanur'u arıyoruz dediler ve oradan ayrıldılar" dedi.


Sanıklardan Himmet U. suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmetti ve duruşmayı 6 Aralık Cuma gününe erteledi. - YOZGAT

Küçük Sedanur, Kağızman, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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