Yozgat'ta haç işlemeli mezar taşı ve İncil ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta haç işlemeli mezar taşı ve İncil ele geçirildi

20.06.2022 19:47

- Yozgat'ta haç işlemeli mezar taşı ve İncil ele geçirildi Yozgat'ın Akdağmadeni ve Boğazlıyan ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda üzerinde haç işaretleri bulunan bir mezar taşı ve İncil olduğu değerlendirilen 3 kitap ele geçirildi.

- Yozgat'ta haç işlemeli mezar taşı ve İncil ele geçirildi

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ve Boğazlıyan ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda üzerinde haç işaretleri bulunan bir mezar taşı ve İncil olduğu değerlendirilen 3 kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ve Akdağmadeni ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. İlçelerde durdurulan araçlarda yapılan aramada Roma Dönemine ait olduğu belirlenen üzerinde haç sembolleri olan mezar taşı ve 31 sayfadan oluşan İncil olduğu değerlendirilen Latince ve İbranice yazılmış Hz. İsa ile Hz. Meryem'i tasvir eden 3 adet kitap ele geçirildi.

Şüphelilerden B.S., A.D., A.C. ve V.B. Boğazlıyan ilçesinde, A.İ. ve O.A. ise Akdağmadeni ilçesinde gözaltına alındı. Tarihi eserler de Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta haç işlemeli mezar taşı ve İncil ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta haç işlemeli mezar taşı ve İncil ele geçirildi - Son Dakika
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