Yozgat'ta Yücel A. yönetimindeki 38 NE 129 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile Polat K. idaresindeki ND 154 DV yabancı plakalı BMW marka otomobil, E-88 karayolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araç içerisindeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Fiat Doblo, Tragger, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

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