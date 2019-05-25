Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü

Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü

13 saat önce

Yozgat'ta, özel halk otobüsünün çarptığı 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü, System.String[]
Yozgat'ta, özel halk otobüsünün çarptığı 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Bülent E. yönetimindeki 66 H 0058 plakalı özel halk otobüsü, Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Erol'a çarptı.
Ağır yaralanan Erol, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
7'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özge Erol, ikindi vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sürücü Bülent E. ise gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:35 Kaynak: AA
Yozgat, Güncel
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