Yozgat'ta hasta tilki tedaviye alındı - Son Dakika

Köye gelen ekipler tarafından kafese alınan hayvan, tedavi için Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına teslim edildi.

Haydarbeyli köyünde arazide kendi etrafında sürekli dönen tilkiyi gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yozgat'ta köylüler tarafından arazide hasta halde bulunan tilki, tedavisi için belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

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