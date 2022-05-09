Yozgat'ta hastalıktan ari işletmelere destek veriliyor - Son Dakika
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Yozgat'ta hastalıktan ari işletmelere destek veriliyor

09.05.2022 16:45
Yozgat'ta hastalıktan ari işletmelere destek veriliyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, hayvanlarda görülen sığır tüberkülozu ve sığır, koyun, keçi brusella hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesinin...

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, hayvanlarda görülen sığır tüberkülozu ve sığır, koyun, keçi brusella hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesinin uygulandığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, proje kapsamında sertifikalandırılan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışında altı ayın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.

Bakanlık tarafından Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde damızlık düve alımı ve damızlık erkek materyal alımı ile ilgili uygulanan hibe projelerinde damızlık hayvanların sadece TİGEM veya "hastalıktan ari" işletmelerden teminine izin verildiğini aktaran Özkaya şunları kaydetti:

"Hayvanları kayıt altına alınmış, yapılacak testler sonucunda yıl sonunda brusella ve tüberküloz hastalıkları yönünden tüm hayvanlardan negatif sonuç alınması durumunda işletme için 'Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası' tanzim edilir ve o tarihte işletmede bulunan damızlık boğalar ve 6 aydan büyük erkek hayvanlar hariç tüm hayvanlar için destekleme miktarı hayvan başı 450 liradır."

Özkaya, il genelinde hastalıktan ari 14 işletme bulunduğunu belirterek, "Bir yıl içinde en az 20 ari işletme sayısına ulaşarak ülkemiz genelinde en fazla ari işletmesi olan ilk 10 il arasına girmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ari işletme sayılarının katlanarak artacak. Yozgat, hayvan hastalıkları ve damızlık hayvan temini açısından en güvenilir illerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

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Damızlık, Yozgat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta hastalıktan ari işletmelere destek veriliyor - Son Dakika


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