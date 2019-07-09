Yozgat'ta hint keneviri operasyonu
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YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 kök hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:12 Kaynak: AA
YOZGAT (AA) – Yozgat
'ın Yerköy
ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 kök hint keneviri ele geçirildi.
Yerköy 100. Yıl Mahallesi Kızılbayır mevkisinde hint keneviri ekildiği bilgisini alan Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Belirlenen alanda drone ile inceleme yapan polis tarların çeşitli yerlerinde ekili hint keneviri tespit etti. 41 kök hint keneviri ele geçirilen operasyonda şüpheli Ü.C. (26) gözaltına alındı.
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