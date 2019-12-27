Yozgat'ta hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'ta hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Yozgat'ta yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Yozgat'ta hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Yozgat'ta yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde, çeşitli tarihlerde meydana gelen 26 ayrı hırsızlık olayını araştıran jandarma ekipleri, plaka tanıma sistemleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin E.Y. ve E.T. olduğunu tespit etti.

Ekipler, Sarıkaya ilçesindeki ikametlerine düzenlediği operasyonda, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Saraykent, Sarıkaya, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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