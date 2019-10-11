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Son Dakika Güncel Yozgat'ta htş operasyonu: 2 gözaltı

Yozgat'ta htş operasyonu: 2 gözaltı

50 dakika önce

YOZGAT'ın Kadışehri ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta htş operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

YOZGAT'ın Kadışehri ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir el- Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Kadışehri'de yaşayan C.E. ve İ.C.'nin terör örgütü HTŞ ile bağlantılı oldukları belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldığı adrese baskın düzenledi. Baskında Suriye uyruklu C.E. ve İ.C. yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüphelinin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kadışehri, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:05 Kaynak: DHA
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