Yozgat'ta hububat hasadı başladı - Son Dakika

Yerköy Toprak Mahsuller Ofisi (TMO) Şube Müdürü Hasan Öztürk, arpa hasadı yapılan tarlalarda incelemede bulundu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde arpa hasadının başladığını belirten Şube Müdürü Hasan Öztürk, AA muhabirine, verimin dönüm başına 250-300 kilo arasında olduğunu ifade etti.

Arpa hasadı yapılan tarlalarda inceleme yaptıklarını ve çiftçilerin sorunlarını dinlediklerini aktaran Öztürk, "Çiftçilerimiz dönüm başına 250-300 kilogram mahsul alındığını aktardı. Gözlemlerimiz de bu yönde. Umarız bu seneki hasat dönemi tüm Türkiye için bereketli olur." dedi.