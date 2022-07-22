Yozgat'ta hububat hasadıyla birlikte saman mesaisi de başladı - Son Dakika
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Yozgat'ta hububat hasadıyla birlikte saman mesaisi de başladı

22.07.2022 16:18
Yozgat'ta hububat hasadıyla birlikte saman mesaisi de başladı

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta hububat hasadının ardından tarlalarda kalan bitki sapları da hayvan yemi olarak kullanılmak üzere çuvallanıyor.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta hububat hasadının ardından tarlalarda kalan bitki sapları da hayvan yemi olarak kullanılmak üzere çuvallanıyor.

Kentte arpa ve buğdayı hasat eden çiftçiler, tarlada kalan bitki saplarını ise saman olarak satıyor.

Samsun'un Havza ilçesinden Sorgun ilçesine gelen toptancı Şaban Acar, Yozgat'ta üretilen samanın Türkiye'nin birçok bölgesine gönderildiğini söyledi.

Çiftçilere hasat konusunda uyarılarda bulunan Acar, "Bazı bölgelerde çiftçilerimiz biraz acele ediyor, 10-15 gün erken hasat yapıyor. Erken hasatta ürün ve saman nemli kalıyor. Çifti ürünü satarken nemli olmasından dolayı ucuz satmak zorunda kalıyor. Bu nedenle hasadın zamanında yapılması çok önemli." diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta hububat hasadıyla birlikte saman mesaisi de başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta hububat hasadıyla birlikte saman mesaisi de başladı - Son Dakika
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