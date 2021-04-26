Yozgat'ta iğne yapılırken kaçan boğa çatıda asılı kaldı - Son Dakika

Beytullah Erkoç, AA muhabirine, "Hayvanın dört ayağı boşta çatıda asılı kaldı. Babam ve dayımla birlikte hayvanın ayağının altına takoz yerleştirdik. Güçlükle indirdik. İndiremeseydik itfaiyeden yardım isteyecektik." dedi.

Köyde hayvancılık yapan Beytullah Erkoç, öksüren boğaya ahırda iğne yapmak istedi. Bu sırada kaçan hayvan, bitişikteki tandırlığın çatısına doğru sıçrayınca askıda kalarak sıkıştı.

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