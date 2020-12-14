Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile Hamide Uzunöz (18), Emre Karadavut (2) yaralandı.

Fazlı Özel (43) idaresindeki 61 TR 243 plakalı otomobil, D-200 kara yolu Sorgun Ayrıdam köyü kavşağında Rahmi Karadavut (27) yönetimindeki 66 LK 044 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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