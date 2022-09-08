Yozgat'ta jandarma Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta jandarma Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

08.09.2022 15:22
Yozgat'ta jandarma Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı personelinin Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğu bildirildi.

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı personelinin Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 65 personelin Türk Kızılay kan bağışı noktasında kan verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde, ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını artırmak maksadıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında, 'Jandarma var, kan var, hayat var' sloganı ile 7 Eylül günü, Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli personelden 65 kişi, Kızılay kan bağışı noktasında kan bağışında bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu Bursa'da 106 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi Bursa'da 106 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
Kaynak: AA

Jandarma, Kızılay, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta jandarma Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:23:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta jandarma Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement