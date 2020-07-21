Yozgat'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda Polat, yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İl genelinde genel bütçe ve mahalli idare yatırımı olarak 2020 yılı 2. dönem sonu itibariyle 8,7 milyar lira bedelli 216 proje uygulandığını belirten Polat, "Bu yılın ilk altı aylık dönem sonu itibari ile ulaştırma-haberleşme sektöründe 488 milyon lira, tarım sektöründe 35 milyon lira, enerji sektöründe 446 bin lira, eğitim sektöründe 19 milyon lira, sağlık sektöründe 5 milyon lira, imalat sektöründe 106 bin lira, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektörlerde 23 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe ise 507 bin lira olmak üzere, 571 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 25'dir. 216 projeden 21'i tamamlanmış, 140 projede çalışmalar devam etmekte, 32 proje ihale aşamasında, 23 projeye başlanılamamıştır." dedi.

Polat, Yozgat için hep birlikte çalışacaklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıda daha sonra kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.