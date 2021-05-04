Yozgat'ta inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen H.B, M.O, B.Ö, M.B. ve H.D. çaldıkları malzemeleri bir esnafa satmaya çalışırken yakalandı.

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