Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçede 2 inşaattan demir ve kalıp malzemesi çalındığı ihbarını üzerine Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen H.B, M.O, B.Ö, M.B. ve H.D. çaldıkları malzemeleri bir esnafa satmaya çalışırken yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika