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Yozgat'ta "insan yüzlü örümcek" görüntülendi - Son Dakika

Yozgat'ta "insan yüzlü örümcek" görüntülendi

18.08.2021 09:48

Yozgat'ta "insan yüzlü örümcek" görüntülendi Yozgat'ta halk arasında İnsan yüzlü örümcek olarak ta bilinen köşeli yengeç örümceği (Thomisus onustus) görüntülendi.

Yozgat'ta "insan yüzlü örümcek" görüntülendi

YOZGAT - Yozgat'ta halk arasında İnsan yüzlü örümcek olarak ta bilinen köşeli yengeç örümceği (Thomisus onustus) görüntülendi.

Yozgat'ın Şeyh Ahmet Efendi Mahallesinde yaşayan Aziz Ördekçi, evinin bahçesinde halk arasında insan yüzlü örümcek olarak bilinen köşeli yengeç örümceğini gördü. Örümceği cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ördekçi, daha sonra internetten yaptığı araştırmada hayvanın köşeli yengeç örümceği (Thomisus onustus) olduğunu öğrendi. Ördekçi, örümceği Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Pekbey'e teslim etti. Bilimsel araştırmaların ardından örümceğin, Ziraat Fakültesinde bulunan böcek müzesine kaldırılması planlanıyor.

"Örümceği görünce ürktüm"

İlk kez karşılaştığı farklı türdeki örümceği görünce şaşırdığını söyleyen Aziz Ördekçi, "Bu örümceği veteriner fakültesine götürüp bilimsel olarak incelenmesini istiyorum. Evimin kapısında gördüm, daha sonra yakından incelediğimde insan yüzlü örümceğe benzediğini fark ettim. Gerçekten de birebir insan yüzlü bir örümcek olduğuna kanaat getirdim. Görünce şaşırdım ilk önce ürktüm. Gerekli araştırmaları yaptığımda insan yüzlü örümcek olduğunu gördüm. Gerçekten enteresan bir şey bu benim de çok ilgimi çekti" dedi.

"Halk arasında insan yüzlü örümcek olarak biliniyor"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Pekbey de "Örümceğimiz yengeç örümceği familyasından Thomisidae familyasına ait olan bir tür. Tomisyus onistus ismini verdiğimiz bir tür. Bu türe baktığımız zaman insan yüzlü örümcek olarak ülkemizin pek çok yerinde haberlere konu olmuş bir tür olarak bunu görüyoruz. Bunlara insan yüzlü denmesinin nedeni örümceklerde abdomen kısmında desenlemelerin olması. Bu da halk arasında yüzü varmış gibi algılanıyor ve insan yüzüne benzetildiği için bu örümcek insan yüzlü örümcek olarak isimlendiriliyor" şeklinde konuştu.

"Avcılık yaparak besleniyorlar"

Köşeli yengeç örümceğinin sinekleri ve arıları avlayarak beslendiğini de belirten Pekbey, "Dolayısıyla bunlar biyolojik açıdan önemli. Ancak daha çok kurak yerlerde bulunan bir tür. Git gide sıcaklığın ve kuraklığın artması bu tür örümcek türlerinin ve örümcek istilalarının daha fazla yoğunlaşmasına neden oluyor, hem ülkemizde hem de dünyada. Dolayısıyla bu tarz örümceklerle ve başka böceklerle daha sıklıkla karşılaşmaktayız" ifadelerine yer verdi.

Yozgat'ta insan yüzlü örümcek görüntülendi
Yozgat'ta insan yüzlü örümcek görüntülendi
Yozgat'ta insan yüzlü örümcek görüntülendi
Yozgat'ta insan yüzlü örümcek görüntülendi
Yozgat'ta insan yüzlü örümcek görüntülendi
Yozgat'ta insan yüzlü örümcek görüntülendi
Yozgat'ta insan yüzlü örümcek görüntülendi
Yozgat'ta insan yüzlü örümcek görüntülendi
Yozgat'ta insan yüzlü örümcek görüntülendi

Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yozgat, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 'insan yüzlü örümcek' görüntülendi - Son Dakika


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