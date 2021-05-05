Yozgat'ta "İş'te Genç İş'te Yozgat Projesi" tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Yozgat'ın Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) ile Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğünün ortaklığında yürütülen "İş'te Genç İş'te Yozgat Projesi" tamamlandı

SORGED Başkanı Halil Uğuz, proje kapsamında termal otelde 4 çalıştay, 1 zirve programı düzenlendiğini ve 211 gencin projeye katılım sağladığını belirtti.

Proje katılan gençler tarafından Yozgat özelinde genç işsizlik sorunu ve çözümüne yönelik politika önerileri hazırlandığını ifade eden Uğuz, "Yozgat'ta ilk kez gençler tarafından 'genç işsizlik' sorunu ve çözümüne yönelik böyle bir 'Politika Öneri Belgesi' hazırlanmıştır. Gençler tarafından büyük bir özveri ve motivasyonla hazırlanan bu 'Politika Öneri Belgesi'nin politika yapıcılar tarafından dikkate alınacağına inanıyoruz. Umarım bu çalışmamız Yozgat'ın genç işsizliğin çözümüne bir katkı olur ve gençlerimiz farklı şehirlere göç etmesine engel oluruz." dedi.