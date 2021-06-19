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Yozgat'ta işitme engelli vatandaşlar için işaret dili öğreniyorlar - Son Dakika

Yozgat'ta işitme engelli vatandaşlar için işaret dili öğreniyorlar

19.06.2021 15:24

Yozgat'ta işitme engelli vatandaşlar için işaret dili öğreniyorlar Yozgat'ta çeşitli meslek gruplarında yer alan vatandaşlar, kamu kurumlarında ve sosyal hayatta işitme engellerle iletişim kurabilmek için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan işaret dili kursuna katılıyor.

Yozgat'ta işitme engelli vatandaşlar için işaret dili öğreniyorlar

YOZGAT - Yozgat'ta çeşitli meslek gruplarında yer alan vatandaşlar, kamu kurumlarında ve sosyal hayatta işitme engellerle iletişim kurabilmek için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan işaret dili kursuna katılıyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan işaret dili kursu yoğun ilgi görüyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, işitme engelli vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla açılan kursta, eğitim gören kursiyerler işitme engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak. Birçok meslek grubundan katılımın olduğu kursta işaret dili öğrenen kursiyerler, işitme engelli bireylerle iletişim kurabilecek ve onların taleplerini rahatlıkla yerine getirebilecek.

Daha önceleri ifade zorluğu yaşayan engelli bireyler de kursiyerlerin tercümanlığı sayesinde toplum içinde daha rahat hareket edebilecek.

İşaret dili kursunda, kursiyerlere alfabe, temel işaretler, söz varlığı ve söz dizimi gibi eğitimler işaret dili eğitmeni ve tercümanı Meryem Aksu tarafından veriliyor.

"İşitme engellilerin sesi olmak için kursa katıldım"

İşitme engellilerin sesi olabilmek için işaret dili öğrendiğini söyleyen kursiyer Gizem Bolatcan, "Sivil havacılık kabin hizmetleri mezunuyum. Uçakta işitme engelli bir vatandaşımız geldiğinde ona yardım edebilmek için bu kursa katıldım. İşitme engellilerin sesi olmak için uçakta, sokakta ve normal alanlarımızda olsun onlara yardım etmek için bu kursa katıldım, işaret dili öğrenmeyi seviyorum" dedi.

"Biz de birer engelli adayıyız"

Kursiyer Feyza Nur Tunçel ise "Çevremizde birçok işitme engelli bireyin olduğunu biliyoruz. Geçen gün otobüse bindiğimde bir bireyin kendini ifade edemediğini ve kendini anlatamadığını gördüm ve bu yüzden dedim ki neden işaret diline gidip öğrenmiyorum. Bir kaza geçirdiğimde benim de o duruma gelebileceğimi düşündüm ve işaret dili kursuna gelmeye karar verdim. Burada işitme engellilerin sesi olmaya geldim. İşaret dilini gerçekten seviyorum ve günlük hayatta da kullanabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İşitme engelliler birçok yerde sorun yaşıyor"

Kamu kurumunda çalıştığını belirten kursiyer Merve Çetin de "Yozgat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde personelim. İşitme engellilerin personel müdürlüğüne geldikleri zaman kendilerini anlatmakta ve ifade etmekte çok zorlandıklarını gördüm. Biz de anlayamadığımız için herhangi bir şekilde yardımcı olamadık. Bu yüzden buraya gelip onlara yardımcı olabilmek istedim. İşitme engellilerimize ses olabilmek için buraya eğitim almaya geldim. Birçok yerde sorun yaşıyorlar ve kendilerini anlatamıyorlar. Bizler de onlara en azından her yerde ve her şekilde yardımcı olabilmek için hem kendimiz öğreniyoruz hem de öğrenmek isteyenleri buraya teşvik ediyoruz. İşitme engellilerin sesi olmak istiyoruz" ifadelerine değindi.

"Kursa yoğun ilgi gösteriliyor"

İşaret dili eğitmeni Meryem Aksu ise "İşitme engelli bireylerin sosyal hayatta yaşamış oldukları iletişim sorunlarını en az düzeye indirmek için buraya gelen vatandaşlarımız işaret dili öğrenmekteler. Toplumda onlarda iletişimleri daha iyi sağlayabilmek için işaret dili öğreniyorlar. Kursumuza ilgi yoğun ve Yozgat ilimizde onlarca kişi işaret dili öğrenmeye geliyorlar. Ülkemizde her alanda işitme engelli bireylerle karşılaşabiliriz ve artık bu elzem bir durum haline gelmektedir. Eczanede, hastanede, sokakta, fırında her zaman işitme engelli bir vatandaşımızla karşılaşabiliriz. Onun için artık işaret dilini öğrenmemiz gerekiyor. Kursumuza kamu çalışanlarından, üniversitelerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi devam etmektedir" dedi.

Yozgat'ta işitme engelli vatandaşlar için işaret dili öğreniyorlar
Yozgat'ta işitme engelli vatandaşlar için işaret dili öğreniyorlar
Yozgat'ta işitme engelli vatandaşlar için işaret dili öğreniyorlar
Yozgat'ta işitme engelli vatandaşlar için işaret dili öğreniyorlar

Halk Eğitim Merkezi, Engelli, Yozgat, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta işitme engelli vatandaşlar için işaret dili öğreniyorlar - Son Dakika


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